La insólita vocación de Oriana Sabatini: “Estudio para preparar cadáveres, rendí mi primer exámen”

En octubre de 2022, Oriana Sabatini sorprendió al equipo de Nadie dice nada (LUZU TV) al revelar que estaba muy entusiasmada con el curso que había arrancado, una formación online sobre tanatopraxia para aprender cómo preparar los cadáveres para los velorios.

“Me encanta, me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida”, dijo Oriana Sabatini en ese momento, mientras esperaba ansiosa la oportunidad de llevar a la práctica lo que estaba aprendiendo en la teoría: todos los secretos y detalles de la trastienda de las casas velatorias.

Y ahora, meses después, la hija de Osvaldo Sabatini y Cathy Fulop volvió a sentarse en el estudio de LUZU TV y le contó a Diego Leuco cómo avanza con sus estudios. “Ya di mi primer examen, del primer libro, que habla del ambiente laboral de la tanatopraxia”, anunció.

En este marco, la cantante contó cómo surgió la idea de estudiar los asuntos prácticos de la muerte, un interés que siempre tuvo. “Mi sueño sería ser médica forense, y en esta terapia que estoy haciendo fantaseo con el anonimato y dije, ´dejo todo y me pongo a estudiar medicina´, y entonces descubrí la tanatopraxia, y dije ´soy yo´”, contó Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini contó que desde chica que la fascina el tema de la muerte y que soñaba con ser médica forense. Instagram Oriana Sabatini.

¿De dónde sale esta fascinación por la muerte? Según explicó la novia de Paulo Dybala, la muerte siempre le interesó porque tuvo épocas de su vida “no tan felices”. “No sé como explicarlo, pero siempre me dio fascinación ir al velorio y ver un cuerpo sin vida“, señaló, y agregó: “Yo voy a terminar así, todos, y eso me da fascinación”.

Oriana Sabatini habló de lo que todavía no hizo en su curso

Sin embargo, a Oriana todavía no le tocó pasar la prueba de fuego: interactuar con un cuerpo sin vida. Un plan que la llena de expectativas y también temores. “No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo y todo", reconoció la artista.

"Tengo la sensación de que, probablemente, me baje la presión. No sé si por verlo muerto, pero abrirlo y eso, debe ser impresionante… Pero no importa, yo lo voy a dar todo”, aclaró la hermana de Tiziana, encantada con haberse decidido a perseguir sus sueños, aunque para algunos resulten macabros.

Oriana Sabatini en el estudio de LUZU TV, cuando sorprendió al contar que estudia tanatopraxia. Captura video.

Para los interesados en seguir sus pasos, la joven comentó que el curso, que se dicta desde España, está conformado por seis libros. “Al final de cada libro te toman un examen y después tenes que ir a hacer la práctica", indicó Oriana Sabatini, que avanza a paso firme para convertirse en una experta en el tema