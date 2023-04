"Déjalo ir": la intensa película de drama familiar que es furor en Netflix

En cualquier momento abril termina y Netflix hace su mejor apuesta para apoderarse de las pantallas: publicar en la plataforma de streaming películas que "valgan la pena" y sean buenas. Es el caso de "Déjalo ir" (título original: "Let Him Go"), un film del año 2020 que combina el thriller, el drama y un elemento fundamental para que funcione: la familia.

La película se estrenó este miércoles 19 en la plataforma y ya algunos la han elegido. Esta fantástica propuesta que trae Netflix, fue dirigida y guionada por el cineasta estadounidense Thomas Bezucha, conocido por encargarse del guión y la dirección de películas como "Monte Carlo" (2011), "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata" (2018), entre otras más.

"Tras sufrir la pérdida de su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge y su mujer Margaret dejan su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto Jimmy en Dakota del norte que está bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, pues la nuera se ha vuelto a casar con otro hombre. La matriarca Blanche Weboy, tras descubrir las intenciones de los Blackledge, decide hacer todo lo posible para impedir que el niño regrese con sus abuelos" reza la sinopsis del film en Internet.

Kevin Costner es parte del elenco de "Déjalo Ir". Créditos: Instagram Kevincostnerlove.

Quienes protagonizan este drama son: Diane Lane (actriz conocida por su papel de Annette Sheperd en "House Of Cards"), Kevin Costner (fue parte de la clásica película de los '90 "El guardaespaldas" junto a Whitney Houston), Lesley Manville, Kayli Carter, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart y Will Britain.

La crítica hacia la película ha sido muy positiva: en Rotten Tomatoes, el film tiene una calificación del 84%; mientras que en Google, las 68 reseñas que tiene el audiovisual de Bezucha han dado como resultado cuatro estrellas de un total de cinco.