La queja "argenta" de Ricardo Darín sobre lo que cuesta vivir en el exterior: "Ganarse el mango es..."

Sin duda, Ricardo Darín es un verdadero referente para los argentinos. Admirado por todos, siempre su palabra es muy escuchada, por lo que recientemente sorprendió al declarar que vivir en el exterior es “realmente muy difícil”.



El actor residente durante gran parte del año en España, más precisamente en Madrid. Allí, a pesar del éxito y de la buena vida de la que puede gozar, no le escapa a la realidad de muchos argentinos que, por varias razones, eligen emigrar.



“Con toda la gente que hablo y las personas que me cruzo en la calle, que son muchas, me cuentan sus historias de vida y es muy difícil afuera. Sos sapo de otro pozo. Es muy difícil. Todo pareciera desde acá ser un paraíso prometido, pero no es nada fácil”, contó en charla con Matías Martin en Urbana Play.



“La vida afuera es muy cara y ganarse el mango es realmente difícil. Mucha gente está pugnando por un mismo lugar o una vacante en un mismo trabajo”, explicó Ricardo Darín en la entrevista radial.



Asimismo, el prestigioso actor, que viene de competir en los Oscar con la película “Argentina, 1985”, explicó que la gran cantidad de permisos que se requieren para trabajar de manera estable en el exterior hacer aún más difícil la cuestión.



“Hay que convivir permanentemente con ciertos permisos de trabajo, en el caso de que los encuentres, porque no tenés residencia en el lugar”, comentó Ricardo Darín sobre la realidad de muchos argentinos que eligen emigrar para probar suerte.

Ricardo Darín. Foto: @ricardodarinok.



A diferencia de lo que muchos sostienen en épocas de fuerte crisis en la Argentina, que la salida es irse del país, Ricardo Darín sostiene que es muy complejo alcanzar la estabilidad y tranquilidad en el exterior.



“Sin esa autorización, te tienen atado con una soga. Podés laburar dos o tres meses, pero después tenés que salir del país para volver. Es un lío”, aseguró el experimentado actor en la charla con Matías Martin.