Cuál es el nuevo look que eligió Coti, ex participante de Gran Hermano

Coti Romero fue una de las participantes de la actual edición de Gran Hermano. La joven de 21 años fue eliminada en los primeros días de enero 2023 y cuando salió de la "casa más famosa del mundo", todos la han contactado: para entrevistas, canjes, y más.

Desde que comenzó su vida fuera del reality, la correntina se ha sometido a varios cambios: se hizo un retoque en los labios, para que se vean más voluminosos; se puso carillas en sus dientes, así se ven más blancos; y ahora decidió cambiar su color de pelo.

La famosa melena rubia de Coti ahora es roja. El drástico cambio lo compartió en Instagram: "El genio de Javier Luna Peluquería, logró hacerme feliz. ¡Esto es por ustedes! ¡Gracias por los 2M, los amo!".

El nuevo look sería una forma de agradecimiento a todas aquellas personas que la siguen en la aplicación de fotografía.

La joven optó por cambiar su color de pelo. Créditos: Instagram Cotyrommero.

Además, compartió una imagen para darle la bienvenida al pelirrojo: "Welcome to the new Coty"; que en español sería "Bienvenidos a la nueva Coty". La foto ya tiene más de 438 mil me gustas y Alexis 'Conejo' Quiroga, novio de Coti y ex jugador de Gran Hermano, la elogió: "¡Tengo novia colorada!. Hermosa".