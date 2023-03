La grave acusación de los padres del colegio donde Jey Mammon era catequista

La denuncia de Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon por abuso sexual generó, además de indignación y repudio, mucha preocupación en los padres de los alumnos que alguna vez tuvieron al conductor y humorista como profesor de catequesis.



En LAM, Ángel de Brito contó que dos madres de ex alumnos de Jey Mammon, que entre ellas no se conocen, se comunicaron con él para contarle cómo era él en su rol de profesor, en donde tenía a cargo menores de edad.



“Algo que preocupaba mucho en los últimos días, más allá de la denuncia en sí, es lo que pasaba en los colegios en los que trabajaba Jey Mammon como catequista. Ayer a la noche me escribieron dos madres, sin ninguna denuncia concreta, aclaro”, comenzó diciendo De Brito.



“Jey tuvo varios roles en los distintos colegios por los que pasó. Por eso, se despertó algo lógico, que fue la preocupación. Pasó con el caso de Marcelo Corazza, con el club de rugby y los lugares en donde fue profesor de educación física: los padres piensan en sus hijos”, agregó el conductor de LAM.



“Los especialistas lo que explican es que el abuso genera miedo en el abusado. No quiere contar, siente que no le van a creer. Sienten disparidad, una relación de poder. El adulto manda sobre el niño inocente”, explicó.



En ese sentido, reveló los detalles de la conversación que tuvo con las dos madres que le escribieron para expresarle su preocupación por la situación, teniendo en cuenta que ya pasaron dos décadas desde que sus hijos compartieron actividades con Jey Mammon en la escuela.

Jey Mammon despertó la preocupación de los madres de sus ex alumnos de catequesis. Foto: @jeymammon.



“Las dos madres que me escribieron me contaron que Jey, como profesor de colegio o catequista, organizaba reuniones con los chicos en sus casas. Buena onda, tocaban música y me recalcaron que no había nada sexual. Sabían que ocurría porque él era re carismático, sensible, gracioso y los chicos estaban encantados con tener un profesor como él”, contó De Brito.



“A raíz de todo esto, las madres, preocupadas, empezaron a interrogar a sus hijos, a preguntarles si alguna vez había pasado algo, si alguna vez hubo alguna situación extraña, si se fue de boca. Esto fue hace 20 años”, añadió el conductor.