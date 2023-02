Qué dijo Sebastián Yatra sobre la nueva y polémica canción de Tini Stoessel

La historia de amor entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel tiene una data de hace años. Sin embargo, siendo dos grandes y exitosas estrellas mundiales, de vez en cuando es recurrente asociarlos por el fuerte romance que vivieron juntos.

Ahora, con Yatra de visita en Argentina, algunos temas respecto a aquella relación que sostuvo con Tini terminan siendo asociados. Es por eso que, con el cantante colombiano paseando por las calles de Buenos Aires, llegó la intercepción de las cámaras de LAM para hablar de diferentes cuestiones.

Si bien ella atraviesa un momento sentimental muy positivo junto a Rodrigo de Paul, la artista despertó sospechas tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum 'Cupido'. El mismo salió a la luz el pasado 14 de febrero. En dicho disco, varios aseguran que algunos de los temas que incluyen este álbum estarían dedicados a la española Aitana, la nueva pareja de Yatra.

"¿Tuviste la posibilidad de escuchar el nuevo lanzamiento de Tini?", le consultó el cronista de LAM al colombiano mientras se tomaba algunas fotos junto a sus fans. A esto, Sebastián se mostró desentendido: "No, no lo he escuchado".

Pero luego el periodista subió la apuesta. "En las redes están hablando de un Shakirazo, que le dedica algunos versos a Aitana", haciendo referencia a la mundialmente reconocida canción que Shakira le dedicó hace un mes a su ex Piqué y Clara Chía Martí, nueva pareja del exfutbolista.

Ante esto, Yatra se mostró muy superado al respecto. "No, no, para nada. Que ella cuente en sus canciones lo que quiera contar", lanzó el joven de 28 años oriundo de Medellín, demostrando que ya dio vuelta de página respecto a su relación con Stoessel.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel llevan años separados y lograron rehacer sus vidas.

Fue en el año 2019 que los cantantes comenzaron a salir, pero después de casi un año de noviazgo su historia terminó. De este modo, se conoció de la ruptura a mediados de 2020.

Antes de vivir aquel fugaz pero intenso romance, e incluso durante la duración del mismo, ambos compartieron varias canciones y colaboraciones juntos. Fue una de las parejas que más sonó en ese momento, pero luego del año de la pandemia abrieron sus caminos por separado.