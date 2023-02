Por qué propiedad no se ponen de acuerdo Zaira Nara y su ex pareja para definir su divorcio

A pesar de que los dos ya dieron vuelta la página y decidieron seguir con sus vidas, Zaira Nara y Jakob von Plessen aún tienen algunas cuentas pendientes para saldar y terminar de darle un cierre a su historia.



Por su parte, la modelo y conductora decidió arrancar el 2023 pasando unas vacaciones con su hermana, sus sobrinos y su mamá en Punta del Este. Además, comenzó una relación amorosa con el polista Facundo Pieres, a pesar de haberlo negado al principio.



En tanto que sobre el empresario se supo en las últimas semanas que había puesto los ojos en una mujer italiana, a quien tenía planeado invitar a un viaje juntos por África, luego de mantener muchas conversaciones a la distancia.

Zaira Nara y Jakob von Plessen.



No obstante, para Zaira Nara y Jakob von Plessen no todo está concluido, ya que aún tienen algunas propiedades para disputarse en la división de bienes luego de concretarse el divorcio tras 8 años en pareja.



El inmueble en cuestión es una lujosa mansión ubicada en la Patagonia, más precisamente en San Martín de los Andes, en Neuquén. Allí, la ex pareja tiene una hermana cabaña en donde pasaron varias temporadas de vacaciones.



La mansión está ubicada en la zona de Quila Quina, donde Jakob pasaba mucho tiempo abocado en la crianza de caballos y en organizar expediciones por senderos patagónicos. El hermoso lugar también fue disfrutando por sus hijos.

La casa que se disputan Zaira Nara y Jakob von Plessen.



Según se pudo ver en publicaciones que Zaira Nara fue compartiendo en las redes sociales, en la casa se pueden ver muebles rojos y turquesa y ornamentación de madera, algo muy común en la Patagonia.



En cuanto al living, hay varias alfombras rojas con estampados y se puede ver una enorme biblioteca. Además, hay mesas, estanterías y paredes de madera, con una cocina que cuenta con varias ventanas. El comedor y la cocina están separados por una barra con banquetas negras, también muy utilizado en las casas del sur de la Argentina.