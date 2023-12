La contundente reacción de Julia Mengolini tras ser despedida de C5N

La periodista Julia Mengolini nunca ha ocultado su postura política y en cada una de sus apariciones en la televisión y redes sociales la ha dejado bien marcada. De hecho, la comunicadora arrastra una grieta con Yanina Latorre y el enfrentamiento ha sido intenso y duro entre ellas, pero esta vez la angustia es distinta: fue despedida de C5N, donde trabajaba como panelista del ciclo conducido por Pablo Duggan, Duro de Domar.

“Este es el discurso que las lacras K le meten a la gente. Ella vive en Balvanera, tiene una auto viejo. Yo vivo en un country y viajo. Yo soy caradura. Y ella pautera. ¿Entenderá lo que es trabajar?”, señaló Yanina Latorre. En este reciente descargo también le hizo saber a Julia Mengolini: “Proyecto de país dice la pautera. Quiere un proyecto de país de boludos que le mantengan la radio de m... que tiene. Donde el discurso es generar resentimiento", declaró.

Juli Mengolini cierra el 2023 con su salida de C5N.

Los impases han sido sucesivos en este 2023. En más de una ocasión Yanina Latorre y Julia Mengolini protagonizaron varios cruces. Sin embargo, ahora la periodista se quedó helada tras ser despedida de C5N. En sus redes sociales, Julia Mengolini hizo un fuerte descargo que no pasó por alto entre sus seguidores y detractores.

“Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices… aún en un año durísimo. Como siempre me encontrarán en Futurock”.

Julia Mengolini lamenta la situación.

Julia Mengolini se siente bastante afectada con esta decisión. De hecho, muchos seguidores expresaron y lamentan que la hayan despedido tan abruptamente, mientras otros detractores celebraron que la periodista ya no tendrá espacio en la televisión.