La insólita fobia de Ricardo Darín: le tiene terror a...

En una reciente entrevista, Ricardo Darín abrió las puertas de su intimidad más profunda y confesó una extraña fobia que padece desde hace un tiempo y que, a veces puede controlar, y otras veces no.



Todo se dio en el marco de una entrevista con el ciclo Todo Pasa, que conduce Matías Martin en Urbana Play. Desde Valencia, el reconocido actor argentino fue consultado por la película sobre la Argentina campeón del Mundo en Qatar, a la que él le puso la narración.



“¿Le encontraste respuesta a la altura a esa fascinación de la gente de colgarse de lugares?”, le preguntarón a Ricardo Darín en referencia a los insólitos y alocados festejos el día de la consagración.



Si bien contestó en primera instancia con una broma, luego Ricardo Darín dejó una reflexión. “Sí, creo que es porque somos todos enanos. Esa cosa de ver todo desde arriba, de tener una perspectiva única”, respondió.



Asimismo, el tema hizo que el prestigioso actor abordará una cuestión de la que pocas veces habló: el padecimiento de una fobia algo extraña y que sorprendió a todos en el estudio de Urbana Play.

“A mí me parece siempre una imprudencia, porque ante las multitudes sufro. Lo primero que me pasa es sufrir”, confesó Ricardo Darín en el programa radial que conduce el periodista Matías Martin.



“No puedo. Desarrollé una especie de fobia a la multitud, en algunos casos con razón, en otros no. Es algo incontrolable, cuando el número es más o menos controlable me la banco, pero cuando está fuera de control no la paso bien”, concluyó el actor.