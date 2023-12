El llamativo detalle en las fotos de la infancia de Luciana Salazar

Sabido es que cada fin de año suele ser muy emotivo para cualquier persona, sobre todo por la nostalgia no sólo por quienes ya no están, sino por recordar tiempos que ya no volverán a ser iguales por el lógico paso del tiempo. En eso estuvo Luciana Salazar en estas horas.



Sucede que la ex modelo compartió imágenes de su infancia y sorprendió a sus seguidores de Instagram por un detalle realmente llamativo y que fue tema central entre los comentarios al posteo.

Luciana Salazar.



Por empezar, hay que recordar que Luciana Salazar es sobrina de Evangelina Salazar, la esposa de Palito Ortega. Y no se trata de un parentesco lejano ni superficial, ya que, como muchas veces contó, pasaba mucho tiempo con la familia Ortega en su infancia.



De hecho, es tan fuerte la conexión entre Luciana Salazar y Evangelina que la esposa de Palito Ortega fue una de las personas que más apoyó a la ex modelo en su búsqueda por convertirse en madre. Además, fue quien más la acompañó durante los primeros meses de vida de Matilda.



Ahora, en una forma de recordar también buenos momentos del pasado, más allá de la importancia del acompañamiento del último tiempo, Luciana Salazar publicó una hermosa foto familiar de su infancia.

Luli Salazar compartió una foto de su infancia, junto a Evangelina Salazar.



Muy movilizada por estas fechas navideñas y de fin de año, Luciana Salazar compartió fotos de cuando era niña. En esa foto se la puede ver a la ex modelo y vedette junto a sus primos, su tía y su tío.



Más allá de la emoción por el recuerdo y de lo movilizante que resulta, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de todos en las redes sociales: el impactante parecido entre la Luciana Salazar de niña y su hija Matilda.