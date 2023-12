Nicolás Occhiato, totalmente angustiado, reveló el terrible momento que vivió en su hogar

Este lunes en el programa de streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV, Nicolás Occhiato relató el estremecedor episodio que vivió el fin de semana en su casa. "Lo voy a contar porque estoy medio bajón", expresó devastado el conductor.

Acto seguido, se confesó con toda la audiencia: "Me robaron el fin de semana, me entraron a robar a mi casa, así es que si me ven medio bajón. No lo iba a decir, pero porque estoy medio bajón van a pensar que me pasa algo".

El conductor reveló que los malvivientes se llevaron cosas de valor. Créditos: captura de pantalla Youtube Luzu TV.

Occhiato dejó en claro esto ya que en el programa de streaming se encontraban festejando el aniversario de la Selección Argentina como campeón del mundo.

El actor dio algunos detalles del robo que sufrió: "Fue un mal momento. Lo encerraron a Carlitos (su perro) en un lugar. No le hicieron nada, por suerte, pero se llevaron algunas cosas de valor".

Nicolás Occhiato reveló que entraron a robar a su casa

Los seguidores del ciclo que se transmite por Youtube de manera diaria le enviaron su apoyo a Nicolás Occhiato en este momento difícil: "Te mando muchas fuerzas, por suerte Carlisot está bien y no le pasó nada"; "Arriba, Nico, todo lo material se recupera y más a ti que le pones todo el corazón a todo lo que haces, vamos, loquito"; "