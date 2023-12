Tras la baja de Jonatan Viale de LN+, Marina Calabró también podría salir de la señal de noticias

El inminente desembarco de Antonio Laje en las mañanas de LN+, dejaría fuera de la conducción a Débora Plager y Marina Calabró en dicha señal de noticias, por lo cual la peridista de espectáculos y actualidad política contó que podría seguir los pasos de Jonatan Viale y abandonar también el canal.

Durante su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Calabró comentó sobre su situación en LN+: "¿Qué quiere que le diga? Como dice Santiago del Moro, el bolsito armado, nunca montar un camarín en un canal de televisión, y el día que te tenés que ir no tenés que desarmar nada, ni un portarretratos, y te vas con lo puesto. Yo soy discípula de Santiago del Moro, no tengo ni un portarretrato en LN+, tengo mi mochila que ustedes la ven, es la misma que traigo a acá, la llevo conmigo. No tengo ni un alfiler en LN+, con lo cual, si me tengo que ir mañana, las cuentas están saldadas".

La llegada de Antonio Laje a las mañanas de LN+, producirá cambios en la grilla de esa franja en la señal. Foto: Captura TV.

Luego, cuando Jésica Bossi le consultó a Marina Calabró sobre si sigue en LN+, la comunicadora respondió sincera: "¿Qué se yo? Lo que nos habían dicho no fue, y algún día nos dirán si hay alguna propuesta".

Por otro lado, enfatizando en la idea de que LN+ está pasando por un momento de cambios en sus filas, tras la baja de su figura más rendidora en materia de rating, Jonatan Viale, Marina Calabró deslizó que Débora Plager también se encuentra en la misma condición que ella. "Hablo en plural, tal vez no debería hacerlo, estoy incluyendo a mi adorada compañera Débora Plager. Y sino hay ofertas de otros canales de aire, de cable y productoras independientes, gracias a Dios", aclaró sobre la posibilidad de que ambas dejen su labor en el canal de La Nación.

Consultada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Calabró agregó sobre su futuro en LN+: "En principio, habíamos arreglado algo de palabra que tiene que ver con la continuidad del Noticiero de 8 a 10. Después entiendo que queda todo sujeto a la llegada de Antonio".

Pero finalmente, Marina Calabró dio a entender que podría correr igual destino al de Jonatan Viale de quedar fuera de LN+ al explicar: "Yo hablé con Antonio, entiendo que eso ya está. No sé si está firmado, pero está cerrado. Lo que me dijo Antonio es que él tomaría de 6:00 a 10:00 hs. Supongo que habrá una reestructuración, pero todavía no ha habido propuesta. Ahora que empezó como a haber algún ruido, ya empiezan a llegar algunos llamados, lo cual me tranquiliza. Es angustiante porque mi contrato termina el 31 de diciembre, así que... no sé si será el último o el primero de una nueva etapa en LN+ o en otro lugar. Quiero ser justa. Juan Cruz me dijo 'estás en LN+ 2024', pero solo son enunciados los que tengo".