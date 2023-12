Jey Mammon reveló el ofrecimiento que le hicieron para volver a la televisión

Tras ser apartado de La Peña de Morfi (Telefe) por las polémicas denuncias públicas por supuesto abuso sexual que le cruzó Lucas Benvenuto, Jey Mammon comienza a retomar su vida laboral con temporada teatral prevista para el verano y un ofrecimiento para hacer televisión.

Concretamente, Mammon regresará a los escenarios teatrales el 26 de diciembre en Villa Carlos Paz con la obra Enseguida vuelvo. En diálogo con un móvil de Mañanísima (El Trece), Jey Mammon comentó: “La parte creativa estuvo presente siempre. Las ganas de subir a un escenario aparecieron hace poco. Estoy muy bien. Estoy de pie, que es mucho decir”.

Luego, sobre su vuelta al teatro, Mammon enfatizó que está "muy ansioso, expectante y contento" de poder reencontrarse con la gente. En el espectáculo que estrenará, el actor también cantará y tocará el piano, además de narrar cómo vivió los meses de cancelación de la escena pública que lo llevó a instalarse durante un tiempo en Madrid, España.

Cuando el cronista le preguntó a Jey Mammon cómo vivió el momento en que sus compañeros de clásico ciclo de televisión de los domingos lo dejaron solo en la gala de los premios Martín Fierro, el entrevistadoo se limitó a responder: “No quiero hablar del tema. No es que no quiera, sino que después a cada cosa que digo se le da vuelta”.

Por último, Jey Mammon comentó que ya está en sus planes regresar a la televisión y adelantó la propuesta que recibió. “Lo pensé, pero este año yo tengo un contrato, hasta diciembre. Yo no me ofrecí en ningún lado nunca. Y sí es cierto que me llamaron y me han dicho que tengo las puertas abiertas. Veremos el año que viene”, contó el actor al referirse al ofrecimiento que le hizo Gustavo Sofovich para la conducción de Polémica en el Bar (América).