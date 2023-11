Rusherking le habría sido infiel a Mar Lucas con una influencer mendocina

En abril de este año, se conoció la triste noticia de que María Eugenia Suárez, la China Suárez, y el cantante Rusherking terminaron su relación, luego de estar juntos por un año. Tiempo después, cada uno fue rehaciendo su vida y al artista lo comenzaron a vincular con la cantante española Mar Lucas. Muchos se sorprendieron al ver el gran parecido que tiene la joven con la China Suárez.

A la pareja se los ha podido ver en videos e imágenes muy enamorados, aunque ninguno de los dos ha subido contenido a sus redes sociales donde aparezcan juntos, además de que tienen un gran estrategia: publicar imagenes en las mismas locaciones.

Gossipeame compartió un video de una joven quien asguera que vio a Rusherking junto a una tiktoker. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Pero en las últimas horas, Marcia, quien maneja la cuenta de Instagram Gossipeame donde se cuentan chismes sobre el mundo de la farándula, compartió el video de una joven que reveló que vio a Rusherking junto a Clari Cremashi, una influencer mendocina, besándose en un lujoso auto.

El artista, totalmente enfurecido, utilizó su canal de difusión en Instagram para negar aquel rumor: "Como joden con lo que hago con mi vida personal, la p*** madre jajaja, que manía de decir boludeces. Uso mi canal para descargarme". No obstante, unos minutos después empezaron a salir a la luz algunas fotos de ellos juntos que la influencer compartió.

La foto que comprueba que estuvieron juntos. Créditos: captura de pantalla Instagram Gossipeame.

Asimismo, Gossipeame compartió el mensaje de un usuario de la red social donde le explicó la razón por la cual Rusherking negaría que estuvo junto a la tiktoker: "Lo niega porque Clara era amiga de Mar Lucas".

Más tarde, Mar Lucas sorprendió a todos sus seguidores de X al compartir algunos mensajes que reconocerían la infidelidad del cantante. "No se puede confiar en nadie..."; "No le temas al enemigo, sino a un falso amigo que abraza" "Ya no quedan personas buenas porque la genre se aprovecha de ellas hasta que cambian" fueron algunas de las fuertes frases que publicó la artista. Asimismo, muchos se dieron cuenta que la joven dejó de seguir a la influencer mendocina en Instagram.