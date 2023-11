La palabra de Ricardo Darín promocionando la película de la AFA sobre el triunfo de Argentina en Qatar

El próximo 7 de diciembre, se estrena en los cines del país un documental de la AFA sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. La película cuenta con la participación de Ricardo Darín en la producción Elijo creer, tiene que ver con el aporte de su voz para relatar la odisea del equipo nacional.

En un video que se difundió, se lo puede ver a Darín en su labor como narrador. “Me emocioné de solo leer el relato en off”, reconoció el popular actor argentino al entrar en contacto con el guion del documental de la AFA.

Ricardo Darín aportó su voz para el documental de la AFA sobre el triunfo de la Selección argentina en Qatar. Foto: Captura de video.

Fiel a su defensa al cine argentino, Ricardo Darín participó también en estas últimas semanas en un spot del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), que fue presentado en la reciente edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Y ahora, el artista puso su voz al servicio del relato de la conquista de la Selección argentina en Qatar.

Elegida como película oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Elijo creer cuenta con imágenes y testimonios de los jugadores y del cuerpo técnico del equipo nacional. La dirección corrió por cuenta de Gonzalo Arias, y la producción fue compartida entre Grupo Octubre, Tronito, GM y FilmSuez. La distribución estará a cargo de Digicine, y el estreno tendrá lugar en salas de todo el territorio argentino.

En el video promocional que se difundió en plataformas y redes sobre el documental de la AFA, se lo escucha decir a Ricardo Darín: "Ya está. Gente acabo de terminar de grabar el relato en off de una película maravillosa sobre el Mundial que se llama Elijo creer. No se la pierdan. Me emocioné de solo leer el relato en off. No se la pierdan".

Además, el 7 de diciembre también tendra su estreno otro documental sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, Muchachos, una producción con voz en off del escritor Hernán Casciari, y creada entre Orsai y Pampa Films. Este film será distribuido por Disney y contendrá según anticipan "imágenes nunca vistas de los siete partidos y entrevistas exclusivas a los protagonistas”.