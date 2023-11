El complicado momento de Daniela Celis en su sexto mes de embarazo

No es una etapa fácil para Daniela Celis en su vida. Sin duda, hay una mezcla de alegría y felicidad por su embarazo con Thiago Medina, pero también mucho de preocupación y temores lógicos.



Hace un mes, la ex Gran Hermano se sentó en el living del programa de Verónica Lozano en Telefe y contó cuáles fueron sus sensaciones cuando se enteró no sólo del embarazo sino de que se trataba de un embarazo de riesgo.

Daniela Celis mostró el proceso de sus análisis.



“Cambia todo. Cuando a mí me dijeron que estaba embarazada y después cuando me dijeron que era un embarazo riesgoso, ahí mi cabeza hizo un click”, confesó Daniela Celis en la entrevista a corazón abierto.



“Ahí entonces dije: ‘¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien. Hoy en día si tengo que pedir un deseo o miro una estrella pido porque estén bien ellos, no es nada para mí”, agregó la ex participante de Gran Hermano.



Ahora, la pareja de Thiago Medina les mostró a sus seguidores de Instagram cómo marcha todo en el sexo mes de embarazo y generó algo de preocupación por la serie de estudios que debe realizarse.

La decepción de Daniela Celis.



“Análisis de glucosa. Primer pinchazo”, escribió Daniela Celis junto a una foto de su brazo en el que tenía una pequeña venda. Asimismo, en la siguiente historia contó que había ingerido un líquido especial que debía retener durante dos horas. “He fallado chicos. Mi estómago no aguantó”, reveló luego.



Más tarde, para llevar tranquilidad, Daniela Celis publicó una nueva historia de Instagram en la que ya aparecía en su auto, de camino a su casa. “Estoy bien. Un poco mareada por tantas horas de ayuno y con sueño. Ya falta poquito para llegar”, comentó.