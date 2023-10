La descomunal cifra en dólares que ganaba Zaira Nara en el streaming del Bailando 2023

Este jueves al mediodía, Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 luego de haber sido "injuriada" en el programa por Coti Romero, una de las participantes del ciclo que conduce Marcelo Tinelli. Romero contó en el streaming del famoso programa de América TV que, en una charla con Charlotte Caniggia, la hija de Claudio Paul Caniggia le reveló que Zaira se encontraba en el Bailando 2023 por "acomodo".

"Dijo algo de Zaira y Wanda: que estaban las dos acá por chupar pi... Me dijo a mí que lo diga porque para ella yo decía todo y no me callaba, pero yo le comenté que no lo podía decir", expresó la exparticipante de Gran Hermano 2022.

Zaira Nara anunció en X que dejará de ser parte del streaming del programa. Créditos: captura de pantalla X @zairana.

Por los dichos de la joven, Zaira Nara decidió abandonar el programa de Marcelo Tinelli y lo hizo público a través de X (@zairana): "A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa". Este mismo comunicado fue compartido en su cuenta de Instagram (@Zaira.nara).

En horas de la noche de este jueves se tocó este tema en Los Ángeles de la Mañana (LAM) y una de las revelaciones más impactantes fue la que hizo Yanina Latorre sobre la modelo.

Yanina Latorre fue quien reveló la cifra de la modelo. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

"No trabajaba en el Bailando, no renunció al Bailando, renunció a la pecera del streaming. Iba de invitada una vez por semana porque tiene un contrato con una marca", empezó aclarando Ángel de Brito.

Luego, Yanina interrumpió al periodista de espectáculos y contó la exorbitante cifra que ganaba la influencer en el programa: "Hay un chivo que ella todos los martes lo tiene que hacer, le pagan 4000 mil dólares por mes, 1000 dólares por cada salida".

Y la panelista agregó más detalles: "Entonces ella está bancada por ese chivo y arreglada con esa marca, no es que ella tiene un contrato".