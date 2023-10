La sorpresiva salida de Marcelo Polino de Polémica en el Bar

El sábado por la noche, Marcela Tinayre hizo un anuncio que nadie esperaba en Polémica en el Bar: Marcelo Polino dejó de ser parte del programa. Lejos de cualquier especulación, se dio una despedida divertida y emotiva.



“Marcelo de mi corazón, te esperamos. Y, además, avisales que ahora somos usurpadores, okupas. No pagamos más el alquiler porque estamos en contra de que hayas vendido”, le dijo la conductora.



Entre risas, Marcelo Polino se conmovió con el cariño expresado no sólo por Marcela Tinayre, sino también por el resto de los panelistas del ciclo de América. En ese sentido, agradeció a todos, no dando lugar a ninguna polémica sobre su salida.



“Más allá de este sketch divino, quiero decir que este tiempo que compartí con ustedes la pasé genial”, expresó Marcelo Polino, apartándose por un momento de su figura de personaje duro, como el que muestra en su faceta de jurado del Bailando 2023.



“Le quiero agradecer a Marcela y a todos ustedes que están en esta mesa, que los amo. ¡Cómo nos hemos divertido! Voy a venir a visitarlos”, agregó el periodista en su último día en Polémica en el Bar.

Marcelo Polino se despidió de Polémica en el Bar. Foto: captura de TV.



En ese momento, Marcela Tinayre dejó en claro la buena onda que hay con el periodista y recordó que ya habían trabajado juntos, por lo que aseguró que hay una relación personal más allá del trabajo. “Con Marce hacíamos otro programa…”, dijo la conductora. “La pasábamos divino”, acotó Marcelo Polino.



“Volvé, eh”, le pidió Marcela Tinayre al periodista. No obstante, no fue el único que le expresó su cariño, sino que también Alfa, ex Gran Hermano, le pidió algo muy puntual. “No te vayas del grupo de WhatsApp”, le dijo.