Jorge Rial señaló a Javier Milei por imitar a su hija Morena en el debate presidencial

El domingo 1 de octubre, Jorge Rial se acomodó en el sillón de su casa para ver, al igual que millones de personas, el primer debate de los candidatos a la presidencia, que reunió a Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Juan Schiaretti y Javier Milei en Santiago del Estero.

La transmisión tuvo picos de 42 puntos de rating y generó repercusiones en las redes, básicamente, en forma de divertidos memes. Y en medio del debate, mientras los derechos a réplica se sucedían, Patricia Bullrich se enredaba en su discurso y Juan Schiaretti repetía “Córdoba” por enésima vez, Jorge Rial se sumó con humor de una manera polémica: con un meme de Morena Rial.

Jorge Rial encontró a Javier Milei parecido a su hija Morena en el debate presidencial. Captura TV

Distanciado desde hace meses de la mamá de su nieto Francesco, el conductor de Argenzuela apeló a uno de los memes más famosos de su hija y aprovechó para tirarle un palo a Javier Milei por sus caras, mientras ninguneaba a sus adversarios políticos con sus gestos elocuentes.

"Creo que ya tengo vistas las caras de Javier Milei en algún lado...", fue todo lo que escribió Jorge al publicar en Twitter un meme de su hija Morena Rial, uno de los tantos que se viralizaron durante junio, cuando la joven le declaró a su padre la guerra mediática y se dispuso a ventilar todos sus trapitos al sol en los programas de TV.

Jorge Rial hizo estallar a los usuarios de Twitter con un meme de Morena.

La ocurrencia del periodista hizo estallar de risa a los usuarios de Twitter, que le celebraron la actitud con una lluvia de mensajes en alusión al gesto de Morena que se convirtió en sticker. “Que lo demuestre jajaja"; "Es un montón, Jorge"; "No puede ser que me reí con Rial"; "Me reí con ruido" fueron algunas de las respuestas.

Myriam Bregman tildó a Javier Milei de "gatito mimoso del poder". Captura TV.

Días atrás, el periodista opinó sobre la polémica defensa de Morena a Aníbal Lotocki, a quien bancó fuerte desde sus redes, antes de que le cerraran la cuenta de Instagram. En una nota con Socios del espectáculo, el ex Intrusos se mostró desconcertado por la posición de su hija.

Jorge Rial habló de la defensa de Morena a Aníbal Lotocki

“No sé por qué le dio su apoyo a Lotocki. No lo entiendo, pero bueno. Es independiente, es grande y tiene sus propias opiniones. Yo no las comparto, pero bueno”, comentó Rial ante el cronista del programa de El Trece, donde aclaró que hace dos meses que no tiene contacto con ella.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, había comentado en primera instancia Morena Rial en una interacción con sus seguidores.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal, no lo hacen ni público ni lo matan y digo mis motivos”, agregó la hija de Rial en ese momento.