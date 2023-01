Santi Maratea se ofreció a juntar plata para los padres de Fernando Báez Sosa: qué le respondieron

Santi Maratea es uno de los influencers más reconocidos de Argentina. Apoyando a diversas causas sociales, logrando una magnitud sorprendente y demostrando que la solidaridad y el compromiso de las personas es algo que no se ha perdido a pesar del oscuro mundo en el que vivimos, recientemente el famoso joven propuso realizar una movida solidaria para ayudar económicamente a familia de Fernando Báez Sosa, uno de los demás cumbres del momento.

Por estos días inició el juicio contra los rugbiers acusados de asesinar a Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell, un hecho que tuvo lugar en 2020 y que vuelve a conmocionar a la sociedad. El joven tenía 18 años y estaba vacacionando con sus amigos cuando se cruzó con este violento grupo que le arrebató la vida con una feroz golpiza.

Este triste caso sacudió a todos una vez más, y Santi se hizo eco de esta situación para pedirle a sus seguidores que realicen una colecta, para que de esta forma la familia del joven asesinado pueda cubrir los gastos del juicio.

Sin embargo, esta consulta por parte del influencer tuvo una rápida respuesta por parte de la familia de Fernando, que se opuso ante la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda económica. El propio Maratea lo explicó en sus redes sociales.

“La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo... Fue toda una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal”, contó, para luego explicar que los padres del chico no desean recibir dinero de nadie.

“Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están súper agradecidos por todo el apoyo”, contó Santi, que reveló hablar con Fernando Burlando (defensor de los papás de Fernando) y que el abogado de la familia Báez Sosa le aseguró que de todas formas está muy agradecida con el gesto y la buena intención.

Santi Maratea explicó mediante un video qué sucedió con la movida solidaria para la familia de Fernando Báez Sosa.

Luego aclaró: “Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.