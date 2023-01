Se conoció cuál fue el requisito que Donato de Santis le puso a Wanda Nara para sumarse a Masterchef

Se aproxima el comienzo de una nueva edición de Masterchef y en la producción ya están trabajando y analizando opciones para reemplazar en la conducción a Santiago del Moro, quien actualmente está al frente del éxito de Gran Hermano.



Los que pican en punta hoy para quedarse con ese lugar, que por ahora no tiene dueño, son Wanda Nara e Iván de Pineda. Justamente, sobre la explosiva posibilidad de que la empresaria mediática se estrene como conductora y en un programa tan exitoso, habló Donato de Santis, uno de los históricos jurados.



“Si entra en esa, lo puede hacer cómodamente. Nosotros (en referencia a él, Germán Martitegui y Damián Betular) aceptamos todas las decisiones de la producción”, comentó De Santis en charla con Por si las Moscas.



Asimismo, el jurado explicó las diferencias en los perfiles y deslizó, además, una condición con la que deberá cumplir Wanda Nara en el caso de que, finalmente, sea ella quien se convierta en la conductora del reality.



“Es un perfil distinto al de Santiago. A mí me gusta. Yo creo que una vez que estás ahí adentro, te enamorás. A todos los que vinieron les pasó. Espero que, si es ella o quien sea, entre en esa sintonía”, indicó Donato de Santis.



“No solamente tiene que lucirse ella y que no le importe el resto. Santi lo hizo muy bien y creo que Wanda lo puede hacer cómodamente. Si no lo hacen, pasan a ser dos programas distintos”, agregó el histórico jurado.

Donato de Santis, jurado de Masterchef.



“Masterchef tiene una magia particular, aunque no parezca, porque se tilda como un programa muy tajante, muy agresivo, pero hay un montón de mensajes desde el punto de vista culinario y, a veces, sobre la forma de vida”, explicó Donato de Santis.



Por último, dejó un mensaje y consejo para los participantes. “Lo que sugerimos es, esencialmente, tener mucha curiosidad, no tener miedo a fallar. La milanesa, el puré de papas, los ravioles y el salteado chino son bastante comunes. Hay que salir de esas obviedades. El consejo es ser osado u osada, aunque te equivoques”, concluyó.