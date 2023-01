Las fotos de Bono, el bebé recién nacido de Agustina Cherri

Finalmente, en la mañana del domingo 22 de enero Agustina Cherri dio a luz a su cuarto hijo, a quien llamó Bono. El bebé, fruto de la relación de la actriz con Tomás Vera (también papá de Alba) llega para agrandar la familia que se completa con Muna y Nilo, los hijos de Cherri y Gastón Pauls.

Y a unas pocas horas de vivir su cuarto parto, Agustina compartió su emoción y felicidad con un sentido mensaje en sus redes para acompañar dos fotos en blanco y negro que sintetizan el movilizante momento familiar.

Felicidad total. Instagram Agustina Cherri.

Cherri eligió una instantánea en blanco y negro donde se la ve riendo hacia un costado con mucha naturalidad, con el bebé sobre su pecho, y otra imagen donde aparece sonriendo a cámara, con su pareja y rodeada del equipo médico que la acompañó a transitar la llegada al mundo de su hijo.

“Bono Vera nació el 22/01/2023 a las 09:19 hs. Es un acuariano, conejo de agua. Tiene tres hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz”, expresó la ex Chiquititas en su posteo de Instagram.

“Gracias Diego Halle por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos. ¡Parir y nacer en libertad!”, cerró Agus, sumando palabras de gratitud al equipo de Método Comparto, que se ocupa de todos los detalles del parto respetado.

Cherri luego de dar a luz. Instagram Agustina Cherri.

De inmediato, la publicación de Cherri se llenó de corazones y de mensajes de bienvenida y alegria de seguidores, amigos y seres queridos. “¡Hermoso, Bono!¡ Bienvenido! Te amamos. ¡Se agranda la gran familia! ¡Los quiero! Vamooooooooo”, expresó Gastón Pauls, el papá de los hermanos mayores del bebé.

“Llegó!!! Bienvenido, bebito”, escribió su amiga Marcela Kloosterboer, mientras que Celeste Cid celebró la noticia: “¡Hola, Bono! Ya te amamos, bebito. Qué bella sos, Agustinita”. Nicolás Cabré, Natalie Pérez, Benjamín Rojas, Isabel Macedo, Ángela Leiva también sumaron sus saludos y mensajes cariñosos para la pareja y su bebé.

Un bebé muy deseado

Cabe recordar que Cherri anunció su embarazo recién en agosto, cuando su pancita ya asomaba. “Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza. Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy”, escribió Agustina a modo bomba en sus redes.

Luego, en diálogo con Agarrate Catalina, la artista contó que la noticia del embarazo la había recibido en mayo, a horas de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro.

“Esa mañana, antes de irme al hotel a prepararme, yo me hago el test. Encima ese día, de fiesta, los premios. Me fui a dormir y no entendía nada”, contó en aquella oportunidad, cuando explicó que eligió tomarse un tiempo para anunciarlo, por ser el cuarto bebé que fue “súper buscado”. ¡Felicidades!