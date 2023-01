Con qué querida figura de la televisión estuvo casado Fernando Carrillo de El hotel de los famosos 2

La segunda temporada de El Hotel de los Famosos ya se puso en marcha, aunque no con los números de rating que hubiesen deseado en los pasillos de El Trece, en donde intentan hacer malabares en la grilla para evitar competir contra el rotundo éxito de Gran Hermano.



Si bien hubo grandes críticas en las redes sociales por los participantes elegidos no sólo para la segunda entrega del programa sino también por la primera, hay algunos personajes que tienen una historia detrás para contar.



Ese es el caso de Fernando Carrillo, el actor venezolano que fue pareja de nada menos que Catherine Fulop, con quien mantuvo una relación amorosa durante la década del 90. Estuvieron casados cuatro años.

Fernando Carrillo y Catherine Fulop, en la década del 90. Foto: RCTV.



Carrillo era considerado uno de los grandes galanes de las telenovelas venezolanas de aquella época. Junto a Catherine Fulop, habían hecho tres novelas juntos, hasta que se enamoraron y decidieron casarse en el año 1990.



Luego de protagonizar la ficción titulada “Abigail”, Fernando Carrillo y Catherine Fulop continuar filmando juntos, incluso en el año 1994 se instalaron en la Argentina para grabar “Cara Bonita”.



Sin embargo, ese mismo año, decidieron separarse y sus carreras tomaron rumbos diferentes. Tiempo después, se conoció la increíble historia de la infidelidad del actor el mismo día de su matrimonio.

Catherine Fulop y Fernando Carrillo.



“Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa. En esa época cada uno vivía con sus papás. Me lo dijo en la noche de bodas para hacer borrón y cuenta nueva a partir de que nos casamos por Iglesia”, contó Catherine Fulop en “PH Podemos Hablar”.



“Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa. Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban, entonces me lo contó para empezar desde cero, ya que nos había casado”, agregó la actriz.