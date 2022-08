Pablo Alarcón contó que atraviesa un duro momento económico: "A esta edad necesito ganar plata para vivir”

Pablo Alarcón estuvo invitado este sábado en una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. El actor de 75 años habló sobre su extensa trayectoria y se quebró al revelar el difícil momento económico que atraviesa.

Alarcón contó que sigue trabajando por necesidad. Más allá de que le apasiona lo que hace, a su edad le gustaría poder elegir cuándo tener que aceptar un papel y tener más tiempo para descansar y disfrutar de su familia.

"Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer", comenzó diciendo el actor.

"Mis dos adorables hijas me ayudaron. Llegué a casa, me encontré con una cena, era todo muy normal, y de pronto, se miraron las dos, y me abrazaron. Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena. Se trata de un espectáculo que lo sigo haciendo todavía, que se llama El cocinero está frito, estaba frito yo en ese momento, y salí gracias a mis hijas de eso", recordó.

Luego aclaró cómo es la obra que realiza a delivery. "Voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica...", sentenció el artista que ofrece sus servicios a través de sus redes sociales.

