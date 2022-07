La propuesta de Antonio Laje para la gente que recibe planes sociales

Antonio Laje se mostró indignado por la cantidad de gente que recibe planes sociales sin realizar ninguna tarea a cambio. El tema surgió luego de que le robaran todas las computadoras a un colegio de La Plata.

"Con toda la gente que recibe planes y no hace nada. Mandalos a pintar, a mantener, de serenos a cuidar la escuela para que no te roben", comenzó el periodista en Buenos Días América.

"Con la cantidad de personas que le pagamos planes para no hacer nada, ¿qué están esperando? Pone 20 serenos, 50... Por lo menos que trabajen, se van a sentir mejor trabajando que no haciendo nada y cobrando un plan para no hacer nada", siguió.

"Y le vas a mostrar a tus hijos que estás haciendo algo y que los chicos vean que estás trabajando. Esto es lo que a mí realmente me enoja mucho esto. Pagamos muchos impuestos y sosteniendo una cantidad de cosas que no es justo", agregó el conductor.

"Les estamos dando un plan y tienen que trabajar. Aunque sea hagan un turno de cuatro horas: limpien, pinten, cuiden las escuelas", volvió a proponer Laje.

"Poné a trabajar a la gente, ¿o los planes tienen como condición ser vago? Ponelos a trabajar y capacitarlos. Poné serenos, 18, 20, uno en cada aula. Ponelos a trabajar, hagan algo. Tienen que dejarse de hacer tanto clientelismo y populismo barato y exigir contra un plan: andá, trabaja y capacitate", reafirmó.

Finalmente, cerró: "Falta de todo en la Argentina: gasista, carpinteros, plomeros... O ustedes siguen con la idea de tener a la gente sin trabajar y sin educarse porque creen que los pueden manejar? Se van a llevar una sorpresa, una sociedad ignorante, vaga y además no los van a votar. Como son un desastre desde lo económico, la gente que recibe planes cada vez le alcanza menos. Entonces, van a terminar generando vagos, ignorantes y además no los van a votar".