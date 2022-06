El tremendo exabrupto de Nazarena Vélez al referirse a Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa revivió el conflicto que mantiene con Nazarena Vélez. En una nota para LAM (América), la conductora de A la Barbarossa (Telefe) trató de mentirosa a la actriz. "Dice cosas que no son así. Chicos, yo estoy feliz, contenta, todo me resbala. No me afecta nada", comenzó diciendo.

Sobre la acusación de Nazarena, aclaró: "Yo tenía un contrato ya firmado con la novela Viudas e Hijas del Rock&Roll, con Underground, ya lo había arreglado. No voy a entrar en su juego. Yo la quería mucho y sufrí mucho con lo de Fabián, lo quería mucho. La gente me conoce, que diga lo que se le de la gana". Al final del móvil, Georgina gritó: "¡No mientas más!".

Tras las repercusiones de sus dichos, Nazarena explotó en pleno aire del ciclo que conduce Ángel de Brito. "¡Me parece conchuda!", disparó enfurecida. "¿En qué mentí? Vamos a poner la versión de ella, que no podía trabajar de lunes a lunes. Había ganado por mil lo que me había pedido, yo le había puesto un seguro. Podés dejar de trabajar dos meses para hacerme la gamba, si querés podés, fuiste una conchuda", agregó Nazarena en referencia a lo ocurrido en 2014, cuando falleció Fabián Rodríguez, su exmarido, y ella trabajaba junto a Georgina en la obra teatral Los Grimaldi.

"Venías de ganar millones de pesos, ¿en serio no podés bancar tres meses? ¡Andate a cagar! Para mí es un sorete. Le abrí las puertas de mi casa. Se portó como un sorete conmigo", expresó muy enojada.

"Me enoja todo, porque yo la quería, teníamos una relación de amistad. Yo espero de la persona que quiero, otra cosa. Se cagó en mí, le chupó un huevo. Es una mina que se mira todo el tiempo ella. Yo no soy así con las personas que quiero.Hasta bajar el contrato a Belén Francese por ella", cerró sin vueltas.