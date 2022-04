Cómo se llama la hija de Samanta Farjat y cómo es la relación entre ellas

Han pasado 26 años desde el Caso Coppola, un suceso que que generó picos de rating en la televisión argentina en la década de los noventa. En ese momento, los nombres de Samanta Farjat y Natalia Denegri sonaban con fuerza.

Las dos jóvenes de veinte años estaban en boca de todos. Se habían convertido en testigos de identidad reservada en una causa bastante polémica, en la cual Guillermo Coppola enfrentaba un proceso judicial por tenencia de drogas. El 9 de octubre de 1996 se habían encontrado 406 gramos de cocaína en un jarrón del departamento del famoso representante.

Luego de este escándalo, las jóvenes decidieron desaparecer de la televisión y comenzar una vida alejada de los medios de comunicación. Por su parte, Denegri solicitó “el derecho al olvido” ante la Justicia.

¿Cuántos hijos tiene Samanta Farjat?

Samanta Farjat tiene una sola hija: es madre de Macarena. La muchacha tiene actualmente 20 años, nació tiempo después del escándalo de Guillermo Coppola y no se sabe quién es su padre.

De acuerdo a las palabras de la mediática, luego de la polémica conoció a un hombre y estuvieron juntos durante un tiempo. Al principio viajaban juntos, pero cuando quedó embarazada decidieron encontrar un hogar. Luego de que la muchacha llegó al mundo, Farjat estuvo en pareja con este hombre misterioso durante tres años más. Finalmente, decidieron tomar caminos separados y seguir relacionados sólo por el crecimiento de la nena.

En sus redes sociales, se pueden observar muchas imágenes de ella junto a su hija. Sin lugar a dudas, la jovencita heredó la belleza de su madre. Asimismo, las postales muestran que ambas mantienen una relación muy hermosa y sana.

Durante una entrevista, Samanta Farjat se animó a describirse como mamá: “Soy muy permisiva. Me pasa por arriba. Tengo el sí fácil“. Al mismo tiempo, aseguró que siempre sintió que debía darle de todo a su hija y por eso trata de ser su compañera de vida.

Aunque Macarena es la única hija que tiene la mediática, en 2015 esperaba el nacimiento de su hija Franchesca junto a Gabriel Anello, su ex pareja. Lamentablemente, ambos se enfrentaron a una tragedia muy dolorosa.

La pequeña bebé falleció luego de haber nacido prematura. La periodista se encontraba transitando su sexto mes de embarazo cuando rompió bolsa y se dirigió rápidamente al hospital. “Estuve tres horas en el quirófano y le llegué a decir 'dormime toda y no me despierten si no nace la bebé'“, declaró.

“El médico me dijo 'hicimos todo lo que pudimos, pero la beba era muy chiquita. Tenía un virus y cuando son tan chiquitos no tienen defensas'", agregó con dolor en una entrevista. Tras esta tragedia, Samanta disfruta constantemente a la gran compañera que le dio la vida: Macarena.