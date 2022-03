Mica Viciconte reveló el problema que tiene con las hijas de Nicole Neumann

Anoche se vivió un tenso momento en Masterchef Celebrity al llevarse a cabo el jueves de última chance previo a la semana de las estrellas, la antesala de las semifinales. En este contexto, la consigna fue preparar una entrada y un plato principal que tengan algo en común.

Como es habitual, Santiago del Moro recorrió las islas para dialogar con cada participante. Allí fue cuando Mica Viciconte sorprendió al contar un problema que tiene con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero. "¿Cómo te llevás con las hijas de Poroto?", consultó el conductor. "Perfecto", respondió la ex Combate. Y Santiago subió la apuesta: "¿Te aman?".

"Bueno, es muy amplio eso, eso tendrías que preguntárselo a ellas, pero me llevo bien, sí", contestó la futura mamá. En base a las tiernas fotos de Mica con Sienna, Indiana y Allegra acariciando su pancita de embarazada durante sus vacaciones, el conductor siguió con más preguntas.: "¿Sos de cocinarles?".

"Ahí hay un problemita porque a mí me gusta cocinar con condimentos, con sabores y todo eso, y los nenes hoy de por sí comen más simple, milanesa, esas cosas, entonces si les pongo una cebolla... hay caritas, y veo que me la separan, y a mí eso me saca", confesó Viciconte.

"Escuchame, ¿y cómo vas a ser como mamá con Luca?", le preguntó Del Moro. "Mi idea es intentar desde chico inculcarle sabores, verduras, frutas", respondió. Sin embargo, luego volvió a sincerarse: "Con sus hermanas va a ser complicado. Me las imagino diciéndole ‘no comás esa cebolla’, me las re imagino, va a ser complicado. Por supuesto que me veo cocinándole a Luca, además no me va a quedar otra igual".