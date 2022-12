Alfa contó que Moria lo invitó a salir: la fulminante respuesta de la diva

Alfa continúa relatando sus historias en Gran Hermano 2022. Ahora, el participante hizo alarde de su anécdota con Moria Casán, pero la diva no solo negó sus dichos, sino que además lo fulminó con un posteo en sus redes sociales.

"Se abre el vidrio del auto y era Moria Casán. Automáticamente, bajé la ventanilla y le dije ‘Moria’. Y me dijo ‘Hola, ¿cómo está, bombón?", comenzó relatando.

"Me dijo: ‘¿Y a dónde va ahora usted, bomboncito?’. Yo tenía unos chocolates en la guantera. Le dije ‘Ahora a mi casa’ y le tiré un bombón de auto a auto. Pero porque era Moria", agregó.

"Le dije que me estaba yendo a mi casa, pero me respondió: ‘No seas tonto. Dale, vamos, seguime´. Puse primera y me fui a la mierda", concluyó.

Tras las repercusiones de su relato, fue la propia Moria quien salió a desmentir todo con su estilo tan característico. "Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quieren fama, con un estereotipo de bananero, sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona, ja. Que gane Alfa que es vintage mal", comenzó expresando.

Alfa.

"Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece super cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto. No tuve nunca un coche rojo porque me da a River y soy bostera", agregó contundente.

Y remarcó: "Bye, amorosos, consiguió lo que quería, que hablásemos de él, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante".

"No consumo GH, adoro a (Santiago) del Moro, que me parece súper y me da ternura que Alfa en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane él. Amé su trepada por una enredadera", concuyó.