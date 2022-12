Daniela Christiansson reveló la curiosa forma en la que se conocieron con Maxi López

De visita en la Argentina, Daniela Christiansson habló de su relación con Maximiliano López, de su embarazo y reveló la forma peculiar en la que se conoció con el ex futbolista y hoy empresario.



Desde hace un tiempo, Maxi López superó a Wanda Nara y tomó la firme decisión de rehacer su vida. En esa búsqueda se cruzó con la modelo sueca de 31 años, de quien se enamoró y hoy espera una hija.



El ex futbolista y hoy accionista del Birmingham City, un histórico club del fútbol inglés, se encuentra en la Argentina junto a Daniela Christiansson, mientras lleva adelante y disfruta de su embarazo.





En una entrevista con Hola!, Daniela Christiansson contó cómo conoció a Maxi López. “Estaba viviendo en París y mi agencia de Milán me llamó para que volviera durante el verano. Al final me enamoré del lugar, así que me instalé ahí. Un amigo después, en 2014, conocí a Maxi”, comenzó.



“Nos cruzamos de casualidad en un restaurante el día de San Valentín y fue muy especial porque esa mañana yo había cortado por teléfono con mi novio, después de cinco años juntos. Fue horrible de mi parte, pero ya no lo amaba y él, que vivía en Suiza, quería ir a verme”, continuó Daniela.



“Enseguida llamé a mis amigos y les dije que necesitaba salir para no pensar. Yo fui muy casual al restaurante, había muchas modelos y empezamos a tomar algunos tragos hasta que mi amigo me llamó para presentarme a un rubio con una cresta”, agregó a su relato la modelo.





“Después fuimos en banda a un boliche y él recuerda que empezó a seguirme porque quería hablar conmigo, pero yo me quedé bailando con mis amigas. Al día siguiente nos juntamos otra vez en un restaurante, mi amigo había armado todo para que fuera Maxi, pero yo no sabía”, contó Christiansson.



“Al final, me pidió mi número de teléfono y así empezó todo. Hizo mucho para conquistarme. Fue a verme al Fashion Week de Milán y yo pensaba: ‘Ay, no, por favor, ¿por qué me sigue así?’. Igual no nos pusimos de novios enseguida, creo que él tuvo una relación con otra sueca, y yo seguí con mi vida de soltera. Seis meses después retomamos contacto y empezamos a salir”, concluyó.