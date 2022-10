Verónica Lozano reveló si volvería a esquiar tras su grave accidente

Verónica Lozano se refirió en una entrevista radial al grave accidente que protagonizó a comienzos de año cuando cayó desde una aerosilla en un centro de ski de Estados Unidos. La conductora aseguró que no le ha quedado un trauma de su accidente y contempla la posibilidad de volver a ponerse las tablas.

"Ya pasó el tiempo y en los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue una mierda. Pero siento que ya está, no me quedó trauma. Volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas", aseguró Verónica Lozano en diálogo con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En tanto que sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra el centro de ski en el que tuvo su accdiente, Lozano explicó: "Me asesoré bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal, porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio. Ellos se hicieron cargo de todo lo que costó la intervención quirúrgica, entonces eso fue como un proceso y dije ya está, no quería volver a pasar por todo eso, el juicio era de acá a dos años, quería soltar esa energía".

A su vez, sobre el apoyo que tuvo de su pareja, Corcho Rodríguez, en aquel difícil moento, Verónica Lozano se sinceró: "Esos cimbronazos fuertes, o te unen o te separan, a nosotros nos unió mucho. Yo me corrí como de ese lugar de estar para recibir, él es muy dador, es un amoroso, me bancó muy bien. Tiene créditos".

En aquel golpe que pudo costarle la vida a la conductora, ella quedó colgada de la aerosilla al no lograr acomodarse. Tras un minuto de esfuerzo, Lozano no soportó más y se arrojó al vacío, aproximadamente a 7 metros de altura.

La operación de cirugía de sus tobillos mantuvo a la conductora y su familia durante un tiempo en los Estados Unidos, hasta que más tarde pudo completar la recuperación en nuestro país y volver a la televisión.