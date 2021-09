Verónica Lozano provocó a Darío Barassi con un filoso comentario sobre el rating

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Verónica Lozano habló sobre su preocupación por el rating y provocó a Darío Barassi, su principal competidor con el programa 100 argentinos dicen (eltrece), que en varias oportunidades se ha impuesto sobre Cortá por Lozano (Telefe).

"Obviamente que siempre es lindo ganar. Hay días que no gano, ¡me enojo! Obvio que me enojo. Soy la única que dice la verdad. ¡Detesto perder!, claramente", se sinceró la conductora.

Además, Verónica Lozano admitió que su programa tendrá cambios para mejorar la performance en el rating. "No vamos a cambiar el formato pero si vamos a incorporar cosas nuevas: juegos y música. Es el mismo programa, con el mismo pero probando cosas nuevas", señaló la psicóloga.

Finalmente, cuando le preguntaron por la competencia con Barassi, Lozano respondió: "Al gordo (Barassi) le escribo 'gordo, dejá de ganarme, soy tu madre'". Luego, sobre el cambio de horario que tendrá 100 argentinos dicen, la conductora reveló una conversación que tuvo con su colega. "El otro día me dice: 'Cheta, el 13 me cambian. Y yo le dije: 'menos mal gordo, así me das respiro'", comentó entre risas Verónica.

Recordemos que hacia 2008, Darío Barassi formaba parte de AM (Telefe), el ciclo que Verónica Lozano condujo con Leo Montero durante varios años.