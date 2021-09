La confesión íntima de Chiche Gelblung que impactó a todos

Durante la última emisión de Polémica en el Bar abordaron la problemática sobre la importancia del sexo en la vida de las personas. Cada uno de los integrantes del programa contó sus experiencias personales para sumar al debate que fue mediado por la sexóloga invitada Florencia Salort.

De todos los testimonios, el que más llamó la atención de todos fue el de Chiche Gelblung, quien no dudó en dejar en claro su postura al respecto. Todo comenzó cuando Salort comentó: "El primer mito que se derriba es que la gente es más sexual cuando es más joven". Ahí fue cuando el periodista de 77 años sumó su opinión: "No hay edad para eso. Cuando sos más joven sos más bruto y hay cosas que no sabés".

Rápidamente, Mariano Iudica le preguntó qué importancia tenía el sexo para él. "El cincuenta por ciento de mi vida es el sexo", respondió, generando un aplauso generalizado de todos los presentes en el estudio de América.

Luego, Gelblung fue por más: "Yo todo el día pienso en sexo. A veces no pienso en la comida, no pienso en las finanzas, pero en sexo pensás en algún momento del día".

Finalmente, Salort tomó la palabra para dar por tierra la creencia de que era normal tener relaciones cuatro veces por día y que la plenitud no tenía nada que ver con la frecuencia. "Hay gente que lo hace todos los días y lo pasa re mal", comentó.