La reacción de Darío Barassi al conocer el rating que tuvo su programa frente a Pasapalabra

En los últimos días, El Trece ha introducido algunas novedades y cambios de horario en su girlla de programación, y el programa de Darío Barassi 100 argentinos dicen (eltrece) quedó en competencia directa con Pasapalabra (Telefe)

Este martes, Barassi se tomó con humor el hecho de haber perdido en las mediciones del lunes frente al ciclo que conduce Iván de Pineda en el mismo horario en el canal que suele liderar el rating en casi todas las franjas horarias.

"Cebollitaaaaaa. Qué lindo competir y convivir así. Laburo y entretenimiento para todos", escribió Barassi luego de su programa obtuviera 8.1 puntos y Pasapalabra, 8.2. De todas formas, hay que destacar que los números están muy cercanos y para el conductor que se ha convertido en una de las figuras centrales de El Trece, es todo un desafío lograr una buena performance en su nuevo horario de la tarde.

Recordemos que Darío Barassi ironizó en el primer programa con cambio en la grilla. "Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30 ¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put..., lo odio", había ironizado en aquella oportunidad.