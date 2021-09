Finalmente, Fede Bal conducirá un programa sin Laurita Fernández: ¿con quién hará dupla?

Luego de algunos rumores de que Fede Bal y Laurita Fernández volverían a trabajar juntos en un programa de televisión, se confirmó que el actor conducirá un ciclo en El Trece, pero lo hará sin su expareja, y contará con otra actriz como compañera de dupla.

Pablo "Chato" Prada informó que Bal estará al frente de un nuevo ciclo que prepara LaFlia. Pero Laurita no será de la partida, sino que lo acompañará Eugenia Tobal.

"La dupla de conductores de Hogar Dulce Hogar: Eugenia Tobal y Federico Bal. Muy pronto por El Trece", ratificó en Twitter Ángel de Brito.

Hace algunos días, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Fede Bal había contado que iba a grabar un piloto junto a Laurita Fernández. "No tengo ya un proyecto con Laurita, es simplemente una prueba de cámara un formato de un programa, algo que no puedo contar pero sí puedo decir que es un súper show. Estamos en charlas, todavía ni nos juntamos con Lau, solo lo cuento porque se filtró, no hay más que pueda contarte", había anticipado el hijo de Carmen Barbieri.

Finalmente, el plan no se concretó y Eugenia Tobal es la elegida para acompañar a Fede Bal en el programa para toda la familia.