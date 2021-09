El polémico comentario de Darío Barassi contra Iván de Pineda

Darío Barassi debutó con 100 argentinos dicen (eltrece) en su nuevo horario de las 18.30. Con esta nueva ubicación en la grilla de programación tendrá como competidor a Iván de Pineda con Pasapalabra (Telefe).

Ya de entrada, el conductor hizo referencia a su nuevo horario en pantalla y a sus competidores directos por el rating. "Lo bien que me queda este horario es una cosa que no. Primer programa en el horario de las 18.30. ¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put... lo odio", comentó a modo de chiste.

Luego le dedicó un mensaje a los televidentes: "No me hagan calentar. A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30. Y ahora decís: 'La verdad este horario no. Yo veía otra cosa, el hombre nuez de otro canal", lanzó, haciendo referencia a la prominencia laríngea del conductor de Telefe.

"Si yo saliendo con el auto se cruza Iván de Pineda, lo choco. Tranca, una piernita, tampoco todo. A Rada lo paso por encima. Estoy agresivo", señaló el conductor de 100 argentinos dicen. El comentario no cayó bien en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron sus dichos.