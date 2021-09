El enojo de Darío Barassi con una conocida revista que relacionó su éxito con una oscura práctica

Darío Barassi es uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina de esta temporad. Con el programa 100 argentinos dicen (eltrece), ha logrado conquistar al público que sigue expectante el ciclo brindándole muy buenas mediciones en el rating.

De hecho, en lo que va de 2021, en varias oportunidades Barassi superó los números de Marcelo Tinelli con su clásico ShowMatch (eltrece).

Sin embargo, no todo es reconocimiento positivo en la labor del presentador, ya que recientemente una nota de Revista Noticias asegura que el suceso de Darío Barassi está relacionado con la práctica de "bullying" que le hace a los participantes.

“El gordito, como a veces se nombra en tercera persona, se ríe de sí mismo y también de los demás; bromea con su papá muerto y no duda en decirle a un participante que es burro, feo o incluso que tiene cara de asesino. Usa la incorrección política con desparpajo y a veces va más allá. Entre los participantes asoman la sorpresa, algunos rastros de incomodidad y, eventualmente, risas", dice una parte de la mencionada nota.

Darío Barassi no se quedó callado y retrucó indignado: "Catalogar mi trabajo y entrega diaria como un fenómeno de acoso y hostigamiento, no sólo me parece erróneo sino además de mal gusto e injusto. Lamento mucho el título, el contenido y el tiempo invertido en esta nota. De los errores se aprenden. Espero".