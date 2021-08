El repudiable comentario del hermano de Ricardo Fort contra Virginia Gallardo

"La diferencia es que Rocío es mi pareja no mi empleada", escribió en su cuenta de Twitter Eduardo, hermano de Ricardo Fort, tras el duro enfrentamiento que protagonizaron Rocío Marengo y Virgina Gallardo. El comentario hace referencia al rumor sobre la supuesta contratación del mediático empresario a la bailarina para que hiciera el papel de novia frente a las cámaras.

Recordemos que Gallardo quedó envuelta en una polémica después de bajarse de la serie sobre la vida de Ricardo, decisión que no le cayó nada bien a los hijos del empresario, Marta y Felipe Fort, quienes admitieron sentirse decepcionados. Tras las repercusiones de la noticia, Rocío Marengo fue consultada en LAM (El Trece) y disparó contra Gallardo, quien luego le devolvió el gesto desde Intrusos (América). "Lo que se le pedía a Virginia era un testimonio. Como se le pidió a mucha gente. Si es por el testimonio que tenía que dar eran diez minutos", dijo Marengo.

"No me hagas hablar de lo mucho que te gustan los huevos de pascuas...", le había dicho Gallardo a Marengo días atrás, en referencia a los chocolates de la familia Fort.

"Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo", dijo Virginia en Intrusos. "Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido", agregó.