Desgarrador relato de la madre de Chano Charpentier: "Mi hijo hace 20 años que pide ayuda"

A dos días de la internación de Chano Charpentier en el Sanatorio Otamendi, donde fue internado en terapia intensiva tras recibir un balazo en el abdomen, su madre habló con la prensa. Muy afectada por los sucedido, la mujer aseguró que el cantante hace años que pide ayuda por sus adicciones y reclamó por una Ley de Salud Mental.

Desde la entrada del centro de salud, Marina tuvo un breve contacto con los periodistas y aclaró que no iba a responder ninguna pregunta. "Solo quiero decir que acá no hay nadie contra nadie, no soy yo contra la Policía. ¿Cómo yo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor que es la gente que nos cuida y que ha ayudado a mi hijo?", manifestó llorando.

"La primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida. La mamá de Amendola (policía) que debe estar sufriendo como yo, y tantas otras mamás de todos los "Chanos" que padecen del drama de las adicciones que piden ayuda y no reciben respuesta", remarcó en solidaridad.

"Yo no sé cómo es el procedimiento o a quién tenían que mandar. Yo solo pedí ayuda para mi hijo", remarcó. "Solo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental. Estamos todos los padres desesperados. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas", agregó.