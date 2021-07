Puli Demaría sufrió un terrible accidente y compartió una foto en la red

Puli Demaría causó alarma entre sus seguidores al revelar que sufrió un terrible accidente y compartir una impactante foto de la consecuencias del episodio. La DJ y exintegrante del programa Pampita Online (Net TV) volcó con su camioneta en un camino de tierra y salvó su vida por milagro.

Con un cuello ortopédico y un camastro que sostiene su brazo, Puli Demaría comentó a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "El día de la independencia, el 9 de julio, tuve un accidente automovilístico y volví a nacer. A veces, la vida te golpea para que termines de verdad con eso que tanto daño te hace y seas consciente de todo lo increíble que sí tenés", comentó la DJ.

Luego agregó: "Como me dijeron, este es mi renacer real y lo voy a aprovechar porque me dieron la posibilidad de seguir viviendo. Y así será. Terminar duelos cuesta mucho pero también está muy bueno hacerlo".

Finalmente, Puli Demaría reveló su diagnóstico: "Tengo una vértebra desplazada, por eso me pusieron el cuello... El cinturón tatuado en mi pecho (me salvó tenerlo puesto) y una clavícula medio herida en el esternón. Me duele hasta el pelo pero estoy muy bien y, lo más importante, estoy VIVA".