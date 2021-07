Fabián Gianola reveló con cuál famoso nunca más volvería a trabajar

Algunos días atrás, Nicolás Scarpino disparó contra Fabián Gianola y confesó que hoy no volvería a trabajar con él. "Siempre arriba del escenario tenemos una química fabulosa. Hemos hecho éxitos, y hemos laburado mucho juntos. Pero hoy no me veo laburando devuelta con Gianola", aseguró en El show del problema.

Fabián Gianola y Nicolás Scarpino

Y agregó: "Quizás el día de mañana podemos limar algunas asperezas, y se puede llegar a dar. Hoy si me preguntás, no. Creo que todavía no es el momento. Fue muy intenso todo lo que nos pasó. Cuando se rompió algún tipo de vínculo laboral o personal, fue difícil de componer".

"Fabian me defraudó. Un vínculo, ya sea de amor o de trabajo, no es absoluta responsabilidad de una sola parte. Que él no se pueda hacer cargo de sus errores es lo que me resulta doloroso", reconoció Scarpino.

Al oír esto, Gianola no se quedó atrás y ratificó las palabras de su ex compañero. "Es mutuo, yo tampoco trabajaría de nuevo con él, a veces no te llevas bien con la gente, a veces muchos años de trabajo también generan un desgaste", manifestó en diálogo con Juan Etchegoyen.

Los actores protagonizaron 'La dama de negro'

"Nosotros trabajamos como siete años juntos, la gente no tiene que llevarse bien con todo el mundo, no hemos tenido una gran relación, al principio si pero después se fue desgastando", sumó y finalmente, cerró: "Es un excelente actor, y le deseo lo mejor".