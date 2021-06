Oriana Sabatini contó el día que interrumpió a sus padres en pleno acto íntimo

Oriana Sabatini participó anoche como invitada de lujo en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. Durante el particular ping pong de preguntas llamado "Las 21 a las 21", contó una divertida anécdota cuando interrumpió a sus padres, Catherine Fulop y Ova Sabatini, mientras tenían sexo.

"Estaba llegando a mi casa, de trabajar, y me doy cuenta que no tenía las llaves de mi casa. Empecé a llamar a mi papá, que siempre me atiende, a cualquier hora, siempre. Y no atendía. Eran las seis de la tarde y no atendía. Lo llamé tres veces y no me atendía", comenzó contando Oriana, sobre aquella vez que interrumpió a sus padres.

Después de mucha insistencia, la joven logró comunicarse con su mamá, pero se llevó una sorpresa. "Entonces, la llamé a mi mamá. A la segunda o tercera vez, ella me atiende y me dice 'ladilla, ¿qué querés?'. Le dije 'tranqui, no pasa nada' y me quedé un rato en el auto", reveló la cantante.