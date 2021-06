Horacio Cabak disparó con furia contra Polémica en el bar: "No hay códigos"

Este jueves, Horacio Cabak salió a desmentir a Gustavo Sofovich, quien aseguró que la salida del modelo de Polémica en el bar (América) fue "de común acuerdo".

Al mediodía, Cabak se había limitado a expresar a través de su cuenta de Twitter: “Adiós, Polémica en el bar. Gracias por todo”. La precipitada decisión llamó la atención de todos.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

“En los 58 años del programa, cada uno que ocupó una silla dijo e hizo lo que quiso. Es muy difícil hoy no poder tocar un tema. Él se siente incómodo, pero nosotros nos sentíamos incómodos sin poder hacerlo. Hoy la relación no daba para seguir, pero las puertas siempre están abiertas”, explicó Sofovich a LA NACION.

Sin embargo, minutos antes de las 19 de este jueves, justo antes del comienzo de la emisión de Polémica en el bar, Cabak lanzó un furioso mensaje en la red. “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple”, sentenció.

No Renuncié.

No fue de común acuerdo.

No hubo conversaciones.

NO hubo respeto.

No hay códigos

Simple.

uD83DuDCAA — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

Según señala Pablo Montagna en LA NACION, fuentes cercanas al canal y a la productora Kuarzo señalaron que Horacio Cabak renunció hace 15 días, tras el malestar general por su visita a PH–Podemos Hablar (Telefe). Sin embargo, la renuncia no fue aceptada y le pidieron firmar un contrato, documento que en la mañana fue rescindido.