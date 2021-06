Mariano Iúdica compartió su felicidad frente a las cámaras: "Es como el nacimiento de un hijo"

Mariano Iúdica recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y compartió su felicidad con sus compañeros de Polémica en el bar. "AstraZeneca, señoras y señores. La que se hizo en Argentina, en Garín, partido de Escobar. Este es el frasquito mío. Le queda un poquito ahí abajo. Me lo voy a guardar y me lo voy a poner en el whisky", señaló frente a las cámaras.

"Es como el nacimiento de un hijo, lo comparo con eso", manifestó desbordado de alegría.

Y continuó: "Ahí somos todos iguales, todos los que hicieron la guita y se la chorearon, los que no la quisieron repartir, los que se la llevaron al cajón. Ahí empecé a llorar porque te das cuenta que el auto, las empresas, las planillas de rating, todo te lo metés en el c*** si no tenés salud".

Mariano Iúdica

"Estábamos todos: el chabón del Mercedes Benz, el del Duna, la señora que vino con la bolsa de las compras. Todos esperando la vacuna que nos iba a dar nuestro ispa", explicó el periodista que fue inoculado en el Centro de Jubilados Esquiu de Munro. "Lloré mucho, estaba esperando que todo esto termine", sumó.

De hecho, Iúdica no es el único que ha recibido la dosis en el programa. Algunos días atrás, Matías Alé fue inoculado debido a que sufre de asma y se vivió un momento muy incómodo al aire cuando Chiche Gelblung lo cuestionó y puso en duda la veracidad de la enfermedad del panelista.