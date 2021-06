Maru Botana reveló que una participante de MasterChef la llamó para pedirle consejos

Muy pronto se podrá conocer al gran ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. En estos momentos, continúan en carrera Claudia Fontán, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Sol Pérez, María O'Donell y Georgina Barbarossa. Justamente fue esta última quien se comunicó con Maru Botana para que le brindara consejos.

Esta semana, en una entrevista radial por La Once Diez, la cocinera reveló detalles de la charla que tuvo con la actriz previo a que comenzara el ciclo televisivo. "Antes de que empezara el programa me llamó Georgina para pedirme consejos. La adoro porque nos conocemos mucho. Me dijo que no da abasto, que no da más. Le dije que es una reina, que está fantástica. Le pasé varios consejitos, secretos, ideas", señaló al aire.

Y agregó: "Mis hijos lo miran mucho y le decía a Georgina que mis hijos la aman, cuando me llamó no podían creer que estaba hablando con ella y le dije que relaje y disfrute".

Botana admitió que le hubiera gustado ser parte del reality. "Me hubiera encantado que me llamaran. Pero más que nada me veo como conductora. Me veo más en el lugar de amiga, de cómplice, de compañera. No me veo juzgando, no me veo hablando mal de lo que hacen. Le llevaría una torta a cada uno que quede eliminado. No puedo criticar a nadie, no me puedo meter en la vida de nadie, no me sale. Por eso no me llaman. Me muero si le tengo que decir, tu torta es un ladrillo", expresó.

Por último, señaló que "extraña el programa de cocina que hacía" y sobre el tema, puntualizó: "Me parecen más cálidos, de más contacto con la gente. Ahora estoy haciendo redes, que me divierten, me instalé mucho y estoy laburando con eso, sintiéndome cercana a mi audiencia".