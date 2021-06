Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia: ¿cómo fue el romance joven antes de la llegada de Axel, Alexander y Charlotte?

En los últimos tiempos, al hablar de Mariana Nannis y del Pájaro Caniggia lo primero que aparece son las polémicas de su divorcio y las duras acusaciones que se han hecho mutuamente. Sin embargo, la modelo y el exfutbolista supieron tener sus momentos de felicidad. A continuación, te contamos cómo fue el romance de esta pareja tan mediática como inclasificable antes de que nacieran sus hijos Axel, Alex y Charlotte.

Fuente: marca.com

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: el comienzo del amor

Corría la mitad de la década del 80 y Claudio Paul Caniggia, a pesar de su juventud, ya era un jugador consolidado en el equipo profesional de River Plate. Mariana Nannis, por su parte, trabajaba como modelo y no era conocida en el ámbito mediático, menos aún si se compara aquella época con la exposición que tendría años después.

“Tendría 21 años”, dijo Mariana Nannis en 2012 cuando, de visita en el programa Este es el show, dio detalles acerca de cómo comenzó su romance con el famoso jugador de fútbol.

De acuerdo a lo que contó, el encuentro se dio en un bar de Recoleta al cual Nannis había ido para buscar a Fito Papini, el novio de su madre. Caniggia, quien estaba en el lugar junto a Sergio Goycochea, dijo al verla: “con esta me caso”.

Luego, el “Pájaro” le pidió el número de teléfono de Mariana a un amigo de su madre. Según la versión de ella, el hombre le dijo a Claudio: “mirá que esta chica es seria, no es una chica normal como las que conocés vos”.

Fue entonces cuando el Pájaro comenzó la difícil tarea de contactar a Mariana Nannis y de convencerla para salir juntos. Al parecer, él le habría dicho “soy Claudio Caniggia”, pensando que ella lo reconocería con facilidad. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue “sí, y mi abuelo patea calefones. ¡Yo qué sé quién sos!”.

La primera cita entre Nannis y Caniggia, el casamiento y la llegada de los hijos

Después de casi 1 mes de aquella llamada telefónica, Nannis finalmente accedió a encontrarse con Caniggia. A diferencia de él, que estaba impactado desde la primera vez que la vio, ella se tomó la situación como una más: “yo tenía 80 que me llamaban”, dijo Mariana recordando aquella época.

El encuentro fue en el mismo bar de Recoleta. Al no saber cuál era el aspecto físico del futbolista, ella le dijo a su padre, quien la había llevado, que la esperara: “si salgo corriendo es porque el pibe está hecho un desastre, es un vómito y me voy”.

Sin embargo, se terminó quedando, aunque no muy fascinada que digamos. “A mí no me encantó cuando lo vi. Era normal”, recordó.

En línea con esto, también dijo que en la primera cita solo tomaron algo, que no hubo ningún beso y que el Pájaro la llevó en auto hasta su casa.

Lo que vino después es historia conocida. Ambos se casaron en 1988 y en 1991 tuvieron a Kevin Axel, el primer hijo. 2 años después, en 1993, nacerían los mellizos Alex y Charlotte.

También llegarían los tiempos de la exposición mediática y de las polémicas, tanto en tiempos de felicidad del matrimonio como en su etapa de separación y divorcio.

Luego de los escándalos que protagonizaron en los últimos años, con acusaciones por parte de ella de violencia física y psicológica, atrás parecen haber quedado los buenos momentos.

No obstante, no solo existieron, sino que también fueron igual de particulares que toda la historia de la pareja.