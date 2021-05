Mariano Iúdica reveló la charla que tuvo con Horacio Cabak cuando explotó todo

Horacio Cabak continúa en el ojo de la tormenta tras salir a la luz sus supuestas infidelidades. Mariano Iúdica, quien trabaja con él en Polémica en el bar, habló sobre la escandalosa separación del exmodelo y cómo lo aconsejó cuando decidió asistir, en el medio del revuelo, al programa en el que trabajan.

"Me enoja porque todo lo que le aconsejé era en detrimento del programa. Para cuidarlo a él. Esto no es ficción, no es un reality, es la vida real, no puedo capitalizar eso", indicó al aire en la Once Diez.

El conductor comparó la situación con el fallecimiento del Diez. "Nos había pasado lo mismo con la muerte de Diego y Rocío Oliva. Escuché a muchos que decían ‘que bien le quedó a Iúdica, le vino bárbaro que la tenía contratada’ y la verdad que no. Era un yunque, era un plomo, no me salía ponerle la espada, y me terminó costando que se fuera del programa cuando a ella le quedaba como anillo al dedo", señaló.

"Algo igual pasó con Cabak, él trabajó mucho para construir su imagen, para que fuera de un hombre de familia y que le llegue algo así de fuego amigo, fue muy difícil. Yo le dije que se tendría que haber ido del programa en ese momento, pero él se quedó", reveló.

Y para cerrar, agregó: "Yo pensaba que no se podía meter en el programa más importante de los fines de semana. Pensemos que no todo el mundo se mete en LAM ni Polémica en el Bar, había un público que no se había enterado lo que le pasó (...) Con eso terminó de explotar el tema en todo el público. Lo que más me angustió es que se fuera a meter de nuevo en el taladro que le generó la semana anterior el mismo tema".