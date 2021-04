¡Sorpresa! Revelan quién sería la pareja de Germán Martitegui

Germán Martitegui se convirtió en una personaje con un peso mediático importante tras su participación como jurado en Masterchef Celebrity. Sin embargo, poco se sabe sobre su vida amorosa.

En este contexto, en las últimas horas se dio a conocer un dato de su intimidad que sorprendió a varios: quién podría ser su pareja actual. "Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de ellos estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó Master no se separaron", indicaron desde Radio Mitre.

Según Jorge Lanata, esta persona es el dueño de uno de los restaurantes más prestigiosos de Buenos Aires: "En ese lugar venden la mejor entraña que se puede comer en Buenos Aires. Y las papas fritas que hacen son descomunales. Duritas por fuera y muy blanditas adentro. Lo máximo".

En cuanto a hacer público su romance, Martitegui prefiere no hacerlo: "Germán no quiere. Siente que sus hijos son chicos y que se armaría un escándalo muy grande en lo mediático. Se quieren, sí. Pero él es una persona muy tímida y no quiere que se arme todo un run-run a su alrededor".

Recordemos que días atrás, el youtuber de espectáculos "El Laucha" reveló que la supuesta pareja de Martitegui sería Pablo Rivero, quién es dueño de uno de los mejor restaurantes del país, Don Julio.

Rivero es sommelier y dueño junto a su familia del restaurante argentino mejor posicionado a nivel mundial. Actualmente Don Julio ocupa el puesto 34 de los mejores restaurantes del mundo y es el 4to. mejor de América Latina según la lista The World’s 50 Best Restaurants. Allí ofrecen solo carnes de pastura Hereford y Aberdeen Angus y tienen una cava que supera las 15 mil botellas de vino argentino.