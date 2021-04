Momento tenso: Horacio Cabak habló sobre Rocío Oliva y ella lo apuró en vivo

Horacio Cabak está en el ojo de la tormenta por su escandalosa separación de Verónica Soldato, tras 27 años de matrimonio. Entre las tantas versiones que se están multiplicando sobre este caso, este miércoles en el programa Hay que ver (El Nueve), señalaron que Rocío Oliva sería la amante del conductor.

Para aclarar los tantos, Cabak habló también este miércoles en Polémica en el bar (América). "Voy a decir una sola cosa para todo el mundo, una aclaración muy puntual, lo que pasa es que está dando vuelta por todos lados. Honestamente, mañana me van a inventar un romance con Susana Giménez, pasado con Mirtha Legrand, están diciendo cualquiera, no tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva más allá de haber trabajado juntos", enfatizó el exmodelo.

Algunos minutos después, la propia Rocío Oliva hizo su descargo en el mencionado programa a través de una comunicación telefónica, mostrándose indignada por el rumor que circuló durante la jornada y apurando a Cabak en vivo para que solucione este tema.

"Esto es muy feo, muy malo. No tengo nada que ver con esta cuestión. Horacio le tiene que decirle a la mujer con quién la engañó. Los nombres los esta dando la mujer de Horacio. Ayer fue Belén Lanosa Escubet, hoy fue Rocío Oliva y mañana van a mencionar a otra ¡Dejen de ensuciar mujeres!", señaló la expareja de Diego Maradona mientras su excompañero hizo permanentemente gestos con su cabeza en señal de negación de lo que estaba diciendo Oliva.

La ex pareja de Diego Maradona se pronunció furiosa por estar envuelta en la escandalosa separación de Cabak y Soldato. "¿Por qué me tengo que comer este garrón? No puedo pelearme con mi novio o estar mal por lo que dicen en los medios", concluyó.