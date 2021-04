Fulminante respuesta de Germán Martitegui a un seguidor que criticó los precios de su restaurante

Este lunes, Germán Martitegui le hizo un pedido a sus seguidores en la red tras las crecientes restricciones en el marco de la segunda ola de coronavirus en nuestro país. El chef pidió por sus colegas a través de su cuenta de Twitter con un enfático mensaje.

“Salí a comer más temprano, 19:30, 20hs. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”, escribió el jurado de MasterChef Celebrity. Sin embargo, un seguidor retrucó: “Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”. A lo que Martitegui respondió sin filtro: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mi. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

Varios admiradores del chef salieron en su defensa en la red. “Es un menú de como 10 pasos, no te sirve sólo uno”, “Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas”, “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse. $8000 una cena para 2 personas con 4 platos, 1 espumante, torta y bombones. 53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo”, “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”; comentaron algunas personas.

Recordemos que antes otro usuario se había quejado por el tamaño de las porciones que ofrece el cocinero en su restaurante del barrio porteño de Palermo. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, se quejó ese consumidor.